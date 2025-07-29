Кардиолог Кондрахин рассказал, кому грозит синдром внезапной смерти

«Если посмотреть статистику по смертям спортсменов, мы увидим, что превалируют в основном мужчины возраста в среднем 25 лет: в хоккее, футболе, плавании, тяжелой атлетике. Трагедия происходит чаще всего непосредственно во время матча, турнира, на пике нагрузки, на пике стрессовых ситуаций для организма. То есть такой возраст уже является триггером внезапной смерти», — отметил Кондрахин.