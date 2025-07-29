Кардиолог Кондрахин рассказал, кому грозит синдром внезапной смерти

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, кто может быть подвержен синдрому внезапной смерти. Так он прокомментировал для aif.ru гибель спортсмена Дмитрия Ионова во время соревнований по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде.
«Если посмотреть статистику по смертям спортсменов, мы увидим, что превалируют в основном мужчины возраста в среднем 25 лет: в хоккее, футболе, плавании, тяжелой атлетике. Трагедия происходит чаще всего непосредственно во время матча, турнира, на пике нагрузки, на пике стрессовых ситуаций для организма. То есть такой возраст уже является триггером внезапной смерти», — отметил Кондрахин.
Причиной смерти чаще всего является возникшая сердечная патология, которая не выявлялась ранее при обследованиях.
«Что такое синдром внезапной смерти? Это смерть в течение 12−24 часов без явных проявлений заболевания. На фоне полного здоровья человек умирает. И мероприятия врачей неэффективны», — сказал Кондрахин.
Врач констатировал, что стоит насторожиться тем, у кого есть родственники с патологией сердечно-сосудистой системы, а также если кто-то из них скончался неожиданно, то есть из-за возникновения того самого синдрома внезапной смерти.
«Нужно обязательно делать ЭКГ, УЗИ сердца, а еще эхокардиографию, а также ЭКГ под нагрузкой. Такие исследования хоть как-то могут уберечь человека от последствий», — подытожил Кондрахин.
Ранее Кондрахин отметил, что возможной причиной смерти во время заплыва спортсмена Ионова стала сердечно-сосудистая патология, которую раньше не выявляли, так как она носила неявный характер.
Инцидент произошёл на финальном этапе дистанции протяжённостью три километра. Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи, подняв руку.
Спасатели оперативно эвакуировали спортсмена, однако в момент подъёма из воды мужчина потерял сознание. Его доставили на берег, где дежурная медицинская бригада немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Позже пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Известно, что Ионов был постоянным участником проекта X-WATERS с 2023 года и за это время успел выйти на старт в семи заплывах.