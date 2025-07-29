Двое российских военнослужащих успешно провели штурм и зачистили ключевой опорный пункт ВСУ в центральной части населённого пункта Малиевка, расположенного в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец Вооружённых сил России с позывным Кент в беседе с ТАСС.
По его словам, разведданные позволили точно определить расположение противника. Бойцы проникли в здание через окно, где застали двоих украинских военнослужащих врасплох и нейтрализовали их с помощью гранат.
Внутри укреплённого пункта находились восемь человек, все они были ликвидированы в ходе операции. Укрепление располагалось в здании, ранее принадлежавшем местной администрации, и было тщательно изучено перед началом атаки.
Боец отметил, что украинские силы не могли определить, откуда ведётся огонь, что делало их ответную стрельбу неэффективной. После завершения операции и зачистки объекта на здании был установлен российский флаг.
26 июля Министерство обороны объявило об освобождении Малиевки 26 июля. Военкор Александр Коц рассказал, что российские подразделения, которые взяли штурмом этот населённый пункт, формируют плацдармы для будущей буферной зоны между Днепропетровской областью и ДНР.