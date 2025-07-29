Российские военные взяли в плен в районе населённого Малиевка Днепропетровской области опытного украинского боевика, который пытался выдать себя за мобилизованного территориальным центром комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), рассказал боец группировки ВС РФ «Восток» с позывным Историк.
После проверки выяснилось, что пленный участвует в конфликте уже долгое время.
«Нам он, конечно же, сказал, что он тут два дня, его взяли ТЦКшники. Но при быстром осмотре на татуировки, на документы, которые были при нём, было понятно, что человек (принимает участие в боевых действиях — прим. ред.) с 2022 года, человек идейный», — рассказал гвардии старший матрос, слова которого приводит РИА Новости.
Историк, который сражается в составе 336-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота ВС России, также обратил внимание, что в лесном массиве на подходе к Малиевке украинские войска оборудовали «лисьи норы» (индивидуальные укрытия) и оставили небольшие отряды бойцов ВСУ, которые сами в плен не сдавались.
Напомним, в марте стало известно об пленном военнослужащем ВСУ Владимире Бережных, который рассказал, что хотел притвориться мирным жителем Курской области, но его выдали берцы НАТО. Его обнаружили в населённом пункте Плехово. Бережных нашёл паспорт убитого гражданина РФ и попытался выдать себя за гражданского.