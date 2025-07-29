Пленённый опытный боевик ВСУ хотел выдать себя за мобилизованного

«Нам он, конечно же, сказал, что он тут два дня, его взяли ТЦКшники. Но при быстром осмотре на татуировки, на документы, которые были при нём, было понятно, что человек (принимает участие в боевых действиях — прим. ред.) с 2022 года, человек идейный», — рассказал гвардии старший матрос, слова которого приводит РИА Новости.