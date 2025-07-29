В России изменятся выплаты беременным студенткам: о размере пособия

С 1 сентября 2025 года в России изменят размер выплат беременным, обучающимся на очной форме. Пособие будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона. Размер выплаты станут определять по субъекту, где обучается лицо, подходящее под соответствующую льготную категорию. Об этом напомнила первый замглавы комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в диалоге с РИА Новости.