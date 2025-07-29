В России изменятся выплаты беременным студенткам: о размере пособия

С 1 сентября 2025 года в России изменят размер выплат беременным, обучающимся на очной форме. Пособие будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона. Размер выплаты станут определять по субъекту, где обучается лицо, подходящее под соответствующую льготную категорию. Об этом напомнила первый замглавы комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в диалоге с РИА Новости.
Она уточнила, что пособие выплачивается один раз. Средства начислят после рождения ребенка. Кроме того, пособие по беременности и родам может получить только сама студентка.
Депутат подчеркнула отсутствие возрастных ограничений при подаче заявления на выплаты. Главное правило — обучение на очной форме.
Помимо прочего, в ГД предложили создать Службу сопровождения отцовства. Работники, в том числе, станут оказывать поддержку в вопросах сохранения мужского здоровья. Служба предоставит налоговые и социальные льготы соответствующим лицам в случае принятия проекта.