В Волгограде простятся с неонатологом Алексеем Ивановым

По словам его коллег из областного перинатального центра № 1, Алексей Иванов был настоящим профессионалом своего дела, одним из лучших специалистов своего профиля. Он с большой любовью относился к профессии и маленьким пациентам.
Более 30 лет Алексей Иванов трудился в перинатальном центре № 1, из них больше 20 лет он руководил отделением плановой, экстренной и консультативной помощи новорожденным. Он выхаживал самых сложных пациентов — малышей с экстремально маленьким весом.
Уход Алексея Иванова стал большой утратой и страшной трагедией для родных и коллег.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким доктора.