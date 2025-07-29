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В Волгограде простятся с неонатологом Алексеем Ивановым

Доктор Иванов был в числе первых неонатологов региона. Он ушел из жизни 27 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

По словам его коллег из областного перинатального центра № 1, Алексей Иванов был настоящим профессионалом своего дела, одним из лучших специалистов своего профиля. Он с большой любовью относился к профессии и маленьким пациентам.

Более 30 лет Алексей Иванов трудился в перинатальном центре № 1, из них больше 20 лет он руководил отделением плановой, экстренной и консультативной помощи новорожденным. Он выхаживал самых сложных пациентов — малышей с экстремально маленьким весом.

Уход Алексея Иванова стал большой утратой и страшной трагедией для родных и коллег.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким доктора.