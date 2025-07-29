Вячеслав Федорищев: «иВолга-2025» завершилась с отличным результатом!

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично принял участие в финальном вечере Молодёжного форума ПФО «иВолга-2025», встретившись с участниками и организаторами.
«Для нас “иВолга” — это не просто форум. Это инвестиция в будущее. Мы работаем по принципу: не для всех — а для каждого», — отметил глава региона.
На площадке собрались 1600 активных молодых людей из 80 регионов России и 11 представителей из девяти зарубежных стран.
Все они — студенты, предприниматели, волонтёры, создатели социальных и технологических проектов — провели неделю в интенсивной образовательной и культурной программе.
Федорищев пообщался с участниками, ответил на вопросы, выслушал проектные идеи и дал практические советы.
По некоторым предложениям уже приняты решения о поддержке.
Он также посетил региональные шатры, оценил уникальные экспозиции и инициативы, а затем лично позвонил коллегам-губернаторам, пригласив их к участию в следующем форуме.
«иВолга» остаётся одной из ключевых площадок для развития молодёжи в Приволжье. За время форума было подано более 500 проектных заявок на грантовые конкурсы — многие из них уже получили финансирование.
Губернатор поблагодарил всех участников: «Друзья! Дерзайте. Превращайте идеи в проекты, мечты — в цели, а цели — в результат!».
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