В Башкирии разваливается набережная, благоустроенная за 26 млн рублей

В Ишимбае набережная реки Белой, которую благоустраивали по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» за 26 млн рублей, находится в плачевном состоянии. Здесь разбита лестница, сломан пирс, железные горки стоят на земляной насыпи, на волейбольной площадке — месиво из песка и грязи.
По данным активистов Народного фронта, к реконструкции здесь приступили в 2020 году. Но ближе к завершению работ стало понятно, что качество работ не устраивает ни жителей, ни администрацию. Несмотря на это, власти приняли объект на баланс. В Арбитражный суд Башкирии направили иск к подрядной организации о взыскании убытков за некачественно выполненные работы.
Суды продолжаются до сих пор. А набережная продолжает разрушаться.
«Похоже, что городская администрация забыла о том, что, взяв объект на баланс, она отвечает за его содержание. С просьбой привести в порядок некогда любимую набережную горожане обращались в муниципалитет, но лучше не стало. Тогда о своей проблеме они написали к нам», — отметили активисты.
Народный фронт направил обращение в мэрию Ишимбайского района с призывом разъяснить причины, по которым не приняты меры по должному содержанию территории набережной. Также они спросили, планируется ли привести объект в нормативное состояние.