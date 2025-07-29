В Башкирии разваливается набережная, благоустроенная за 26 млн рублей

«Похоже, что городская администрация забыла о том, что, взяв объект на баланс, она отвечает за его содержание. С просьбой привести в порядок некогда любимую набережную горожане обращались в муниципалитет, но лучше не стало. Тогда о своей проблеме они написали к нам», — отметили активисты.