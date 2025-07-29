Пермское УФАС сообщило о фиксировании цен на товары в сети «Детский мир»

«Детский мир» снизит цены на 11 позиций канцелярских товаров до 30% в сравнении с 2024 годом. Коллекции одежды, обуви для школы и спорта собственных торговых марок представлены по конкурентным ценам на рынке, их диапазон зафиксируют до марта 2026 года. Всего 15 позиций одежды и обуви, шесть позиций школьных рюкзаков.