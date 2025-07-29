Пермское УФАС сообщило о фиксировании цен на товары в сети «Детский мир»

Торговая сеть «Детский мир» не будет повышать цены в период сезонного спроса перед началом учебного года. В преддверии 1 сентября 2025 года компания зафиксировала стоимость отдельных канцелярских товаров, а также одежды и обуви на уровне минимальных цен прошлого года.
Пермское УФАС России сообщило, что компания следует принципам ответственного ценообразования и поддерживает инициативу ведомства. «Детский мир» в течение нескольких лет фиксирует предельные цены на школьные товары.
В преддверии 1 сентября 2025 года торговая сеть зафиксировала стоимость отдельных канцелярских товаров, а также одежды и обуви на уровне минимальных цен прошлого года.
«Детский мир» снизит цены на 11 позиций канцелярских товаров до 30% в сравнении с 2024 годом. Коллекции одежды, обуви для школы и спорта собственных торговых марок представлены по конкурентным ценам на рынке, их диапазон зафиксируют до марта 2026 года. Всего 15 позиций одежды и обуви, шесть позиций школьных рюкзаков.
Во всех магазинах торговой сети действуют дополнительные промо-акции и бонусные программы лояльности на все категории школьных товаров.
«Соблюдение принципов ответственного ценообразования позволит повысить доступность востребованных товаров, предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса. Эти меры окажут положительное влияние на рынок», — дополнили в антимонопольной службе.