Ночной поход в туалет обернулся схваткой с гиеной для жителя Индии

В Индии, в округе Панна, 35-летний мужчина по имени Чхоте Адиваса вступил в схватку с гиеной, напавшей на него ночью в лесу.
Проснувшись и выйдя по нужде, он был атакован хищником, выскочившим из кустов. Несмотря на внезапность, Чхоте смог дать отпор, получив множественные травмы рук и ног.
После продолжительной борьбы ему удалось прогнать гиену. Местные жители доставили пострадавшего в больницу, где его жизни ничто не угрожает. Регион известен случаями нападений диких животных, включая тигров, и власти выплачивают компенсации семьям пострадавших, передает Free Press Journal.
Ранее в Соединенных Штатах мужчина испугался пумы и отбился от нее лопатой. Американец отдыхал на природе с палатками вместе со своей собакой породы хаски.
В конце июля мужчина на Сахалине отогнал медведя с помощью лопаты. Дикий зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская. Отмечается, что его привлекли рыбные отходы, которые оставили на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесом.