Ночной поход в туалет обернулся схваткой с гиеной для жителя Индии

В конце июля мужчина на Сахалине отогнал медведя с помощью лопаты. Дикий зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская. Отмечается, что его привлекли рыбные отходы, которые оставили на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесом.