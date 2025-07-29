Чайный гороскоп: Как выбрать чай, подходящий под ваш знак зодиака

Скорпион тянется к насыщенности, контрастам и внутренней глубине, потому его внимание привлекают чаи с выразительной композицией. Одним из таких может быть гибискус с шиповником и вишней — выдержанный, с землистыми, слегка влажными нотами, раскрывающийся во времени. Его аромат напоминает старую библиотеку, древесную кору после дождя или пруд в тени деревьев. Вкус плотный, с тонкой горчинкой и длительным послевкусием, требующий вдумчивого отношения. Настой — тёмный, глубокий, почти чёрный, с рубиновыми отблесками. Такой чай не говорит сразу, но постепенно открывает сложную структуру, что особенно близко Скорпиону.