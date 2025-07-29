В аэропорту Красноярск 192 пассажира ожидают отложенный вылет в Москву

Известно, что проблемы с задержками рейсов наблюдаются не только в Красноярске, но и в других аэропортах Сибири — Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска и Омска. Сотрудники прокуратуры проверяют, соблюдаются ли права пассажиров: предоставляются ли им напитки, питание и предусмотренная при длительных задержках рейсов помощь.