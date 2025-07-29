В аэропорту Красноярск 192 пассажира ожидают отложенный вылет в Москву

29 июля Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса авиакомпании «Победа» в красноярском аэропорту. Из-за позднего прибытия самолёта вылет в Москву отложен. Его ожидают 192 пассажира.
Известно, что проблемы с задержками рейсов наблюдаются не только в Красноярске, но и в других аэропортах Сибири — Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска и Омска. Сотрудники прокуратуры проверяют, соблюдаются ли права пассажиров: предоставляются ли им напитки, питание и предусмотренная при длительных задержках рейсов помощь.
Пассажиры могут жаловаться на нарушения их прав в транспортную прокуратуру по телефону дежурного прокурора:
Ранее мы сообщали, что 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU1486/1487 Москва — Красноярск — Москва из-за сбоя в работе информационных систем.