Зеленский планирует воспользоваться ультиматумом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа для передышки в боевых действиях, заявил Жак Бод.
Полковник Генштаба Швейцарии в отставке уточнил, что ВС РФ побеждают, но политики из западных государств «не обращают на это никакого внимания».
«В этом-то и проблема. Иногда мне кажется, что Запад живёт в параллельном мире», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам полковника, Зеленский хочет прекращения огня на 30 дней.
«Нет никаких признаков, что это приведёт к чему-то большему или поможет мирным переговорам. Запад пытается убедить президента РФ Владимира Путина принять это прекращение огня без какого-либо мирного процесса», — отметил он.
Напомним, Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия. Он уточнил, что это связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Трамп изменил срок ультиматума, чтобы приблизить поражение Украины.