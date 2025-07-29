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Полковник Бод: Зеленский может использовать ультиматум Трампа для передышки

Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Зеленский планирует воспользоваться ультиматумом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа для передышки в боевых действиях, заявил Жак Бод.

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке уточнил, что ВС РФ побеждают, но политики из западных государств «не обращают на это никакого внимания».

«В этом-то и проблема. Иногда мне кажется, что Запад живёт в параллельном мире», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам полковника, Зеленский хочет прекращения огня на 30 дней.

«Нет никаких признаков, что это приведёт к чему-то большему или поможет мирным переговорам. Запад пытается убедить президента РФ Владимира Путина принять это прекращение огня без какого-либо мирного процесса», — отметил он.

Напомним, Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия. Он уточнил, что это связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Трамп изменил срок ультиматума, чтобы приблизить поражение Украины.

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