Депутат Госдумы Лантратова: в Киеве пытаются порвать связь между людьми и Богом

«Власть Киева считает, что можно стереть память, разорвать связь между людьми и Богом — она глубоко ошибается. Такие действия не приведут к свободе, а только к расколу, страданиям и дальнейшему разрушению общества. Хочу сказать: народ Украины сам решит, какую Церковь он признает. И если он выйдет в защиту своей веры, никакие ультиматумы не будут иметь силы. Это будет просто пустая бумага. А тем, кто стоит во главе УПЦ, остается одно — сохранить верность, не поддаться на провокации и молиться. Потому что в такие моменты духовная стойкость — это и есть настоящая победа», — считает Лантратова.