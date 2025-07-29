Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их сохранения и развития, следует из заключения к законопроекту, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в начале июня отправил на рассмотрение в правительство законопроект об увеличении с 10 лет до 20 лет срока сохранения назначения комплексов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры для детей, после их приватизации.
«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета замечаний», — говорится в заключении к законопроекту.
Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях сохранения и развития объектов, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. В этой связи в правительстве подчеркивают, что «социальная инфраструктура для детей включает в себя не только объекты, необходимые для обеспечения отдыха и оздоровления детей, но и систему объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают детям социальные услуги и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей».