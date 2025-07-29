Ответственный подход: почему в мире увеличился возраст вступления в брак

— Интересно, что жилищный вопрос, который еще 20 лет назад был ключевым фактором при принятии решения о браке, сегодня потерял свою определяющую роль, — рассказывает социолог. — Конечно, для семей с двумя и более детьми наличие собственного жилья — необходимость. Но в большинстве случаев такие пары уже официально зарегистрировали свои отношения. При этом существующие льготные программы, такие как семейная ипотека, создают дополнительную мотивацию для официального оформления брака. Фактически государственная поддержка выступает важным стимулом для легализации семейных отношений.