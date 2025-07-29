Ответственный подход: почему в мире увеличился возраст вступления в брак

Еще лет десять назад 25-летнюю невесту считали «засидевшейся», а мужчину в 30 — закоренелым холостяком. Сегодня иная статистика: средний возраст брачующихся в России — 33,2 года для женщин и 35,3 для мужчин. Почему вступающие в брак «постарели» и о представителях каких профессий в качестве мужа мечтают россиянки — в материале «Вечерней Москвы».
Динамика «старения» женихов и невест в России сохраняется уже несколько лет, прибавляя ежегодно по 0,5−0,7 года к брачному возрасту. Парадоксально, но на фоне этих изменений количество заявлений о заключении брака увеличилось с 1,1 миллиона в 2021 году до 2,76 миллиона в 2024 году.
Социолог и основатель коммуникационного агентства Юрий Нестеренко уверен: этот демографический тренд не является исключительно российской особенностью.
— Аналогичные процессы наблюдаются во всех развитых странах Европы, где возраст вступления в первый брак неуклонно повышается на протяжении последних десятилетий, — объясняет Нестеренко. — Причин много: во-первых, изменились жизненные приоритеты молодежи. Получение образования, профессиональная самореализация и достижение финансовой независимости все чаще предшествуют созданию семьи. А во-вторых, развитие репродуктивной медицины и доступность контрацепции позволяют откладывать рождение детей на более поздний срок.
Особенно показателен пример женщин с высшим образованием. Сегодня они все чаще делают выбор в пользу карьеры. Многие не только получают первое высшее образование, но и продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре, что естественным образом сдвигает сроки вступления в брак. И такая стратегия характерна для большинства развитых стран.
— Интересно, что жилищный вопрос, который еще 20 лет назад был ключевым фактором при принятии решения о браке, сегодня потерял свою определяющую роль, — рассказывает социолог. — Конечно, для семей с двумя и более детьми наличие собственного жилья — необходимость. Но в большинстве случаев такие пары уже официально зарегистрировали свои отношения. При этом существующие льготные программы, такие как семейная ипотека, создают дополнительную мотивацию для официального оформления брака. Фактически государственная поддержка выступает важным стимулом для легализации семейных отношений.
И действительно, как отмечает Нестеренко, государство активно пытается повлиять на сложившуюся ситуацию, однако эксперты сходятся во мнении, что простые меры вроде выплат за заключение брака вряд ли смогут кардинально изменить положение дел.
— Гораздо более эффективными могут оказаться системные меры поддержки семей, особенно многодетных, включая обеспечение доступным жильем, развитие инфраструктуры для детей и расширение социальных программ, — подмечает эксперт. — Я, например, выступаю за введение бесплатного детского питания для школьников всех возрастов, а не только для учеников начальных классов, как это работает сейчас.
По его словам, важно понимать, что брак перестал быть социальной обязанностью или формальностью, превратившись в осознанный выбор, который люди делают, достигнув определенной стабильности в жизни.
— Сегодняшние социологические исследования показывают, что, несмотря на более позднее вступление в брак, ценность семейных отношений в обществе остается высокой, — подчеркивает Нестеренко. — Это, безусловно, положительная тенденция, хотя и требующая соответствующей адаптации социальной политики государства.
Психологи соглашаются: повышение среднего возраста вступления в брак отражает важные социальные изменения.
— Современные пары демонстрируют ответственный подход к созданию семьи: они стремятся сначала достичь финансовой стабильности, решить жилищный вопрос и реализоваться профессионально. За этим стоит не только зрелость, но и объективные социально-экономические причины — высокие требования к уровню жизни делают ранние браки все менее популярными, — объясняет кандидат психологических наук Екатерина Трофимова.
При этом нельзя не отметить, что современные женщины стали более избирательными в вопросе выбора партнера и это напрямую связано с изменением социальной роли брака.
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— Если раньше союз был необходим для выживания, то сегодня его рассматривают как инструмент повышения качества жизни, — рассказывает психолог. — Соответственно, и требования к партнеру стали серьезнее: теперь важно не просто «найти кого-то», а выбрать человека с определенными качествами, ценностями и возможностями.
И вот тут статистика показывает неожиданные результаты: если еще пять лет назад среди российских женщин наблюдался настоящий бум популярности ИТ-специалистов как потенциальных партнеров, а в 2023 году почти 75 процентов опрошенных девушек называли айтишников идеальными кандидатами в мужья, то новые данные показывают резкое падение этого показателя — аж до 27 процентов. Параллельно отмечается рост интереса к представителям других профессий — в топ-3 у россиянок вошли медики, предприниматели и стоматологи. Екатерина Трофимова объясняет эту динамику изменением восприятия ИТ-специалистов в обществе.
— Раньше образ успешного айтишника ассоциировался с высоким уровнем жизни: стабильным доходом выше среднего, возможностью работать удаленно и путешествовать, доступом к льготным программам вроде «айтишной ипотеки». Однако сегодня эти преимущества постепенно нивелируются — доходы в ИТ сравниваются с другими отраслями, а многие льготы сокращаются, — рассказывает эксперт.
На первый план теперь выходят профессиональные стереотипы, которые раньше прощали ради финансовой стабильности. Айтишникам часто приписывают эмоциональную холодность, чрезмерную рациональность, замкнутость и недостаток эмпатии.
— В массовом сознании сложился образ человека, который «целыми днями сидит за компьютером», мало общается и ставит логику выше чувств, — отмечает Екатерина. — В этом плане врачи, напротив, воспринимаются как более душевные и отзывчивые партнеры, несмотря на потенциально более скромные доходы.
Однако эксперт подчеркивает, что эти представления далеко не всегда соответствуют реальности. Многие ИT-специалисты активно занимаются спортом, искусством, имеют разнообразные хобби. В то же время среди медиков встречаются довольно холодные и расчетливые личности. Профессия не определяет характер человека, и делать выводы нужно в каждом конкретном случае.
— Текущий тренд отражает общее смещение приоритетов — современные женщины все больше ценят баланс между надежностью и эмоциональной доступностью партнера. Если раньше финансовые преимущества ИТ-сферы перевешивали возможные минусы, то теперь, когда разница в доходах сократилась, на первый план выходят личностные качества, — резюмирует Трофимова.
В конечном счете, как отмечает психолог, важны не профессиональные стереотипы, а индивидуальные особенности каждого человека. Для серьезных выводов необходимы более глубокие исследования, но очевидно одно — образ «идеального партнера» продолжает эволюционировать вместе с обществом.
Однако остается открытым главный вопрос: где современному человеку найти свою вторую половинку, если цифровые знакомства вызывают недоверие, а в реальной жизни для этого практически нет возможностей? Эта проблема приобрела такой масштаб, что привлекла внимание на государственном уровне.
Нехваткой мест для романтических знакомств всерьез обеспокоились в Госдуме. Народные избранники выступили с инициативой создания специальных социальных пространств для естественных знакомств в офлайн-формате. По мнению законодателей, современные россияне оказались в своеобразной ловушке: с одной стороны, поверхностные цифровые знакомства, с другой — отсутствие комфортных мест для живого общения.
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— Сегодня люди сталкиваются с парадоксальной ситуацией, — поясняет московская сваха Марина Благирева. — Технически мы стали ближе друг к другу, но эмоционально — дальше. Отношения превратились в товар, где каждый просчитывает выгоду. Хочется вернуть романтику и ее искренность, и создание пространства для естественного человеческого общения вполне может стать первым шагом.
Где познакомиться свободному человеку, живущему в мегаполисе? В переполненном вагоне метро? В шумном торговом центре? На работе, где романтические отношения часто не приветствуются?
— Сегодня мы, как никогда, нуждаемся в «третьих местах» — специальных локациях для комфортного общения, — уверена сваха. — Причем это должны быть тихие, уютные пространства без алкоголя и громкой музыки, где люди могли бы спокойно пообщаться и узнать друг друга.
— От форматов быстрых знакомств, я считаю, нужно уходить. Они, как правило, подразумевают большое количество людей и поверхностное общение, которое редко приводит к рождению душевной близости. Люди начинают воспринимать потенциальных партнеров как товар на витрине — бегло оценивают внешность, доход, статус и так далее, вместо того чтобы узнавать человека постепенно, в естественной обстановке, — делится мнением Марина Благирева.
Она предлагает конкретные решения для создания комфортных условий знакомств в городской среде. Одним из ключевых предложений является организация тематических клубов по интересам на базе культурных центров, где люди могли бы встречаться в неформальной обстановке, объединенные общими увлечениями. Не менее перспективным выглядит создание специальных зон в парках и скверах, оборудованных для комфортного взаимодействия посетителей.
Таким образом, если ориентироваться на мнение экспертов, можно сделать вывод — институт брака не переживает кризис, а всего лишь адаптируется к новым реалиям. Осознанный подход к вступлению в брак может привести к укреплению семейных ценностей и повышению качества отношений. Однако для этого необходима системная поддержка со стороны государства и создание комфортной социальной среды.
КСТАТИ.
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