В Госдуме напомнили, когда россияне смогут запретить массовые рассылки

Парламентарий также рассказал о дальнейших планах по усилению защиты граждан от навязчивых коммуникаций. С сентября 2025 года будет введён запрет на массовые обзвоны без согласия абонента. Кроме того, до конца текущего года на портале Госуслуг появится специальный сервис, через который можно будет пожаловаться на нарушения, и операторы связи будут законодательно обязаны прекращать рассылку по заявлению абонента, сообщает РИА «Новости».