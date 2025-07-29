Туристы-беспредельщики задают жару на пляжах Приморья

Отдельная и очень серьёзная проблема — туристы на гидроциклах, которые гоняют по акваториям, зачастую не имея права управления маломерным судном (аттестацию нужно проходить в ГИМС). После трагедии в бухте Рында на острове Русском, где молодая пара на водном мотоцикле врезалась в купальщика и скрылась с места происшествия, а пострадавший мужчина умер в больнице с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, в Приморском крае будут усилены меры контроля за водным транспортом. Сейчас за управление водным мотоциклом без прав штрафуют на 10 тысяч рублей, а если аквабайк не зарегистрирован в ГИМС, то ещё на 15 тысяч. Оба штрафа хотят увеличить в десятки раз. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание краевых депутатов.