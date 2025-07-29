Туристы-беспредельщики задают жару на пляжах Приморья

Так, очевидцы пишут, что 28 июля на пляже бухты Безымянная около посёлка Дунай группа туристов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, решила ради развлечения подстрелить чайку. Один из отдыхающих произвёл выстрел в сторону крыши летнего домика, где сидела стая птиц, одна из чаек получила травмы. Неравнодушные очевидцы доставили её к ветеринару.
Невольными свидетелями «охоты» на чаек оказались дети. Несовершеннолетние испугались как звука выстрела, так и вида окровавленной птицы.
Также сообщается об инциденте по вине отдыхающих в Хасанском округе. Накануне из-за аварии на электрических сетях оказалась частично обесточена Андреевка. По предварительной информации, причиной отключения электроэнергии стало попадание китайского фонарика на линию 10 кВ от подстанции «Троица», питающей сёла Андреевка, посёлков Витязь и Рисовая Падь. Фонарик отправили в небо туристы, несмотря на то, что запуск фейерверков, воздушных змеев и фонариков под линиями электропередачи и вблизи объектов энергетики запрещён.
Отдельная и очень серьёзная проблема — туристы на гидроциклах, которые гоняют по акваториям, зачастую не имея права управления маломерным судном (аттестацию нужно проходить в ГИМС). После трагедии в бухте Рында на острове Русском, где молодая пара на водном мотоцикле врезалась в купальщика и скрылась с места происшествия, а пострадавший мужчина умер в больнице с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, в Приморском крае будут усилены меры контроля за водным транспортом. Сейчас за управление водным мотоциклом без прав штрафуют на 10 тысяч рублей, а если аквабайк не зарегистрирован в ГИМС, то ещё на 15 тысяч. Оба штрафа хотят увеличить в десятки раз. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание краевых депутатов.