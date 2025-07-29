Грозы, ливни и до +32°С ожидаются в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, в отдельных районах — до 15−20 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от +20°С по юго-западу до +32°С по востоку страны.