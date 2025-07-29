Грозы, ливни и до +32°С ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Грозы ожидаются во многих районах Беларуси во вторник, местами пройдут сильные ливни, при грозах в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, в отдельных районах — до 15−20 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от +20°С по юго-западу до +32°С по востоку страны.
В Минске сегодня будет преобладать облачная погода. Временами пройдет дождь (вероятность осадков 80−90%), ожидается гроза. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозе порывистый. Утром температура воздуха в белорусской столице будет +19…+21°С, в дневные часы воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время — +21…+23°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что при сильном и порывистом ветре могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, нарушиться электроснабжение, повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений. Также ветер может привести к падению деревьев.
При сильном дожде существенно снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Ливни могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.