Три компании сорвали контракты на 34 млн руб в Иркутской области

Иркутское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков три компании, которые не выполнили свои обязательства перед государственными учреждениями. Первая компания, специализирующаяся на поставках лекарственных препаратов, не выполнила контракт на поставку лекарств для лечения муковисцидоза на сумму более 17 млн рублей для Министерства здравоохранения Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском УФАС.
— Однако компания не предприняла необходимых усилий для добросовестного исполнения контракта. И не поставила лекарство в срок. Это привело к серьезным последствиям для социально значимого учреждения здравоохранения, — рассказывают в ведомстве.
Вторая компания не поставила емкости для дренажа с крышками для Иркутской государственной областной детской клинической больницы на сумму более 800 тысяч рублей. Эти емкости используются в повседневной деятельности медицинского учреждения, и их отсутствие парализует работу больницы.
Третья компания, занимавшаяся ремонтом административного здания, не выполнила контракт на сумму более 16 млн рублей.