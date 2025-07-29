Три компании сорвали контракты на 34 млн руб в Иркутской области

Иркутское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков три компании, которые не выполнили свои обязательства перед государственными учреждениями. Первая компания, специализирующаяся на поставках лекарственных препаратов, не выполнила контракт на поставку лекарств для лечения муковисцидоза на сумму более 17 млн рублей для Министерства здравоохранения Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском УФАС.