Новым пресс-атташе омского «Авангарда» станет экс-динамовец

В «Телеграме» назвали имя нового пресс-атташе омского ХК «Авангард». Как сообщил автор блога «Роман с Хоккеем» Роман Габдрафиков, 34-летний Никита Бахуров. Ранее он работал в московском «Динамо».
На странице «Динамо» Москва было ранее написано, что Бахуров до 2013 года он учился в Российском университете транспорта (МИИТ). С 2013-го он пришел в отдел «Динамо» по работе с болельщиками. С лета 2017 года — уже работал там же, но уже в пресс-службе.
А в октябре 2022 года, после увольнения из клуба Александра Бедарева (кстати, экс-омича), Бахуров стал пресс-атташе. Далее его контракт с «бело-голубыми» завершился 16 июля текущего.
В клубе в июле новым главой пиар-службы «ястребов» стала Татьяна Козлова. Ранее она работала в московском ФК «Локомотив» и РФС. Тогда же было объявлено, что будут разделены на двух людей должности начальника пиар-службы всей структуры клуба и пресс-атташе команды КХЛ, который сосредоточится на всех медийных делах именно «Авангарда».
Козлова сменила на этом посту Олега Малицкого, который работал в «Авангарде» с перерывами еще с 1999 года (второй его приход в клуб состоялся в 2012 году). Он в «Авангарде» совмещал должности и руководителя пиар-службы, и пресс-атташе.
«КП Омск» попыталась получить подтверждение о приходе в команду Бахурова в самом клубе, но пока ответа не получила.
Известно, что далее Олег Малицкий будет работать в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар». Домашние игры при этом данная команда будет проводить в Петербурге. Ранее мы писали, что «Авангард» заключил контракт с форвардом Эндрю Потуральски, его зарплата за 1 сезон составит 70 млн рублей (плюс бонусы в 50 млн за попадание в первую тройку игроков сезона КХЛ по показателям результативности).