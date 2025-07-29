Новым пресс-атташе омского «Авангарда» станет экс-динамовец

На странице «Динамо» Москва было ранее написано, что Бахуров до 2013 года он учился в Российском университете транспорта (МИИТ). С 2013-го он пришел в отдел «Динамо» по работе с болельщиками. С лета 2017 года — уже работал там же, но уже в пресс-службе.