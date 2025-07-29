СМИ: Взвод украинской армии сдался в плен войскам группировки «Восток»

Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации. По словам пленного, изначально военные ВС России оказали ему первую медпомощь. Позже, когда он утратил возможность передвигаться самостоятельно, российские бойцы пронесли его на носилках примерно семь-восемь километров до точки эвакуации.