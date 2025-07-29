Отряд украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в ДНР. Об этом во вторник, 29 июля, заявил командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь».
По его словам, украинские военные предпочитают сдаваться, когда перед ними стоит вопрос жизни.
— Потому что никто уже не хочет умирать. В плен сдавались те, кто в основном сидят в окопах, до взвода сдались, — заявил командир «Лебедь» в разговоре с ТАСС.
Ранее военкоры рассказали, как украинский военный расстрелял командира и сдался в плен ВС России. По их словам, боец Вооруженных сил Украины заявил, что не жалеет о своем поступке.
Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации. По словам пленного, изначально военные ВС России оказали ему первую медпомощь. Позже, когда он утратил возможность передвигаться самостоятельно, российские бойцы пронесли его на носилках примерно семь-восемь километров до точки эвакуации.