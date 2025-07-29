Прокуратура проверяет права пассажиров при задержках рейсов в Новосибирске

В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина из-за задержки прибытия воздушного судна отложен вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Санкт-Петербург и Бангкок. Более 300 пассажиров, включая 14 детей, ожидают отправления. С 10:30 в терминале на первом этаже начала работу мобильная приемная Новосибирской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.