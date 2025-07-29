Прокуратура проверяет права пассажиров при задержках рейсов в Новосибирске

В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина из-за задержки прибытия воздушного судна отложен вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Санкт-Петербург и Бангкок. Более 300 пассажиров, включая 14 детей, ожидают отправления. С 10:30 в терминале на первом этаже начала работу мобильная приемная Новосибирской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова также произошла задержка рейсов «Аэрофлота» в Москву — из-за позднего прилета самолета. На вылет ожидают 275 человек, в том числе 30 детей.
Аналогичная ситуация складывается в аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского, где задержан рейс авиакомпании «Победа» в Москву. В зале ожидания находятся 192 пассажира.
В аэропорту Новокузнецка (Спиченково) имени Б. В. Волынова задержка рейса в Москву вызвана неблагоприятными погодными условиями. Вылета дожидаются 160 человек, среди которых 10 детей.
В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева по причине задержки прибытия воздушного судна также отложен вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. На борт ждут посадки 141 пассажир.
Транспортные прокуратуры в указанных регионах осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им всех положенных при задержке рейса услуг.