Россияне с 1 августа могут отказаться от массовых рассылок

В России 1 августа начинает действовать закон, в рамках которого россияне могут отказаться от получения массовых рассылок. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.