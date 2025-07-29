Россияне с 1 августа могут отказаться от массовых рассылок

В России 1 августа начинает действовать закон, в рамках которого россияне могут отказаться от получения массовых рассылок. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Теперь у каждого гражданина появится возможность сделать это в личном кабинете оператора или в мобильном приложении.
— Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину, — отметил парламентарий.
Раньше рассылки часто являлись инструментом работы аферистов. По словам Немкина, под видом рекламы мошенники предлагают фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы, передает РИА Новости.
В скором времени российским сайтам также полностью ограничат возможность автоматического списания платы за оформленные подписки. Кабинет министров уже одобрил соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей».