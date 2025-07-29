График выплат пенсий и пособий в августе опубликовали в Новосибирске

В августе 2025 года жители Новосибирска получат часть социальных выплат раньше обычного срока. Изменения связаны с выходным днём, на который выпадает стандартная дата перечислений, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.
«В связи с тем, что 3 число месяца приходится на воскресенье, выплата будет перенесена на 1 августа», — уточнили в ведомстве.
1 августа банки зачислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособия на первого ребёнка до 3 лет. Выплаты для семей военнослужащих также поступят в этот день.
5 августа пройдут перечисления из средств материнского капитала, а 8 августа работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Пенсии будут выплачены 11 и 21 августа.
Почтовые отделения доставят пенсии по индивидуальному графику, который можно уточнить на местах. Все выплаты, кроме первичных, начисляются за предыдущий месяц.