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Как казахстанцы отдохнут в августе 2025 года

В Казахстане 30 августа празднуется День Конституции, сообщает Zakon.kz.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: zakon.kz

В этом году этот праздничный день выпадает на субботу.

Согласно статье 5 Закона «О праздниках в РК», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Соответственно, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на первый рабочий день понедельника, 1 сентября.

Таким образом, казахстанцы на День Конституции будут отдыхать:

  • при пятидневной рабочей неделе — три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник);
  • при шестидневной рабочей неделе — два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).

Всего в августе:

  • при пятидневной рабочей неделе — 21 рабочий день и 10 выходных;
  • при шестидневной рабочей неделе — 25 рабочих дней и 6 выходных.