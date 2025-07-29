Варвава Визбор рассказала об особом отношении к деду Юрию Визбору

— Многие, ставшие знаковыми для меня песни, включая «Осенний джаз» и «Мертвый сезон», пришли в мой репертуар абсолютно случайно. Так счастливо совпало, что и Анжелика Варум и Вячеслав Малежик пригласили меня на свои творческие юбилейные вечера и доверили исполнить любую, на мой выбор, песню из их репертуара. Я выбрала, конечно, эти. Знала и любила их с ранней-ранней юности. И результат коллаборации в обоих случаях настолько меня впечатлил, что с позволения авторов я даже записала и выпустила студийные версии.