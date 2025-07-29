Варвава Визбор рассказала об особом отношении к деду Юрию Визбору

Певица Варвара Визбор упаковала бардовскую песню в джазовую аранжировку для выступления на втором международном джазовом фестивале в Питере, который завершился в минувшие выходные. Внучка знаменитого барда Юрия Визбора и поэтессы Ады Якушевой рассказала «МК» в эксклюзивном интервью о том, что считает бабушку и дедушку своими ангелами-хранителями.
Широкая аудитория узнала Варвару после участия в шоу «Голос» в 2015 году. В конкурсе девушке не повезло, но внимание публики она безусловно получила. В итоге театральная актриса по образованию выбрала карьеру певицы. Несмотря на модный прикид, репертуар у Варвары классический, она предпочитает выступать с живым бэндом и исполнять песни своего семейного наследия, хиты из старых фильмов и советскую эстраду.
Варя начала сет с песни «Нет, мой милый», продолжила дедушкиной «Люсей», «Осенним джазом» Анжелики Варум и «Мертвым сезоном» Вячеслава Малежика. Для финала были выбраны два безусловных хита: «Нет мудрее и прекрасней средства от тревог» («Дорога») и «Милая моя, солнышко лесное», которую публика пела хором. За кулисами фестиваля певица ответила на вопросы «МК».
— Судя по тому, как зазвучала классическая бардовская «Милая моя», на джазовый манер можно переложить любую песню?
— Эта песня для меня особая и очень любимая. Хотелось сохранить её хрупкость и нежность, поэтому мы с ребятами накидали аранжировку почти интуитивно. Задача была — не испортить. Теперь в этом виде и играем ее на концертах. Часто закрываем этой песней наши выступления.
— Авторы некоторых песен, которые вы исполняете, уже считаются эстрадными классиками — Вячеслав Малежик, Юрий Варум… Для вас исполнение их песен — это дань прошлому, или вы так соединяете в своем творчестве музыку разных времен?
— Многие, ставшие знаковыми для меня песни, включая «Осенний джаз» и «Мертвый сезон», пришли в мой репертуар абсолютно случайно. Так счастливо совпало, что и Анжелика Варум и Вячеслав Малежик пригласили меня на свои творческие юбилейные вечера и доверили исполнить любую, на мой выбор, песню из их репертуара. Я выбрала, конечно, эти. Знала и любила их с ранней-ранней юности. И результат коллаборации в обоих случаях настолько меня впечатлил, что с позволения авторов я даже записала и выпустила студийные версии.
— Насколько помогает или, может быть, мешает в карьере то, что вы внучка легендарного Юрия Визбора?
— На самом деле я до сих пор этого в полной мере не осознаю. С одной стороны очень ответственно, а с другой просто прикольно.
— Чувствуете за спиной силу великого деда? И талант бабушки Ады?
— Я безусловно вдохновляюсь их наследием. Они мои ангелы-хранители. Иногда, правда, задаюсь вопросом, что бы они сказали, услышав, что я в очередной раз сотворила с их песнями. У них очень разный вайб и каждый из них мне близок по-своему.
— Какая у вас любимая песня дедушки?
— Любимых много. Могу назвать то, что сейчас у меня в плейлисте. Это «Фанские горы», «Сорокалетье», «Наполним музыкой сердца».