«Управляющие компании на особом контроле»: в мэрии Омска рассказали о подготовке города к отопительному сезону

О промежуточных результатах подготовки городских систем теплоснабжения и водоснабжения к работе в предстоящий осенне-зимний период, представитель администрации города рассказал на прошедшей 18 июля пресс-конференции.
Заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников посчитал удовлетворительной работу ресурсоснабжающих организаций по подготовке города к осенне-зимнему сезону. Общий процент готовности объектов социальной сферы составляет более 50%.
Город готовится к зиме: итоги и задачи.
Промежуточные результаты подготовки города к отопительному можно считать удовлетворительными. Этот факт отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Артем Калашников.
«Подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с утвержденными графиками. Подробности в цифровом измерении таковы: уже подготовлены 23 теплоисточника из 64; готовы к безаварийной эксплуатации 421 километр тепловых сетей из имеющихся 1402 километров; готовность по канализационным сетям составляет 409 километров из 1362 километров. Также хочу отметить активную работу по обновлению изношенных труб: из запланированных к замене в этом сезоне 16 километров тепловых сетей уже заменили 5 километров, и 2 километра водопроводных сетей из запланированных 7 километров», — доложил Артем Калашников.
Фото: Владимир Казионов.
Идет активная подготовка объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов. Общий процент готовности — более 50.
АО «Тепловая компания» уже подготовила к отопительному сезону 55 котлоагрегатов из 97, провела гидравлические испытания 60% тепловых сетей, ремонт коммуникаций выполнен на 68%, запорная арматура отремонтирована на 70%, план по восстановлению теплоизоляции перевыполнен (126%). Гидравлические испытания проводятся согласно утвержденному графику, выполнен 61% запланированных работ. Ремонт ЦТП находится на уровне 64%, а ремонт котельных — 57%.
Управляющие компании — под пристальным вниманием мэрии.
С 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минэнерго «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду». Согласно этому документу, активная роль в процессе подготовки многоквартирных домов к предстоящей зиме, предоставляется управляющим компаниям.
«Департаментом городского хозяйства проведена значительная работа с управляющими компаниями. Мы донесли до их руководителей необходимую информацию, и они понимают всю меру своей ответственности перед своими жителями за предстоящий отопительный сезон. Специалисты нашего департамента разработали систему плановых действий и особо выделили те критерии, которые будут учитываться при получении многоквартирным домом паспорта готовности к отопительному сезону. Также нами созданы окружные штабы по всему городу, на которых в еженедельном формате представители управляющих организаций отчитываются о проделанной работе. И если возникает какая-то локальная проблема, то мы ее сразу видим, и она оперативно берется в работу до ее полного решения. Так что, управляющие компании в нашем департаменте находятся на особом контроле», — отметил представитель омской мэрии.
Федеральная поддержка: модернизация коммунальной инфраструктуры.
С начала 2023 года в России стартовала масштабная программа модернизации коммунальной структуры городов с участием средств федерального бюджета. Благодаря этой программе, приводящейся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», обновляется устаревшая инфраструктура и сетевое хозяйство города Омска. В частности, по словам Артема Калашникова, городом получено федеральное финансирование, благодаря чему уже в этом году в Омске капитально отремонтируют 11 участков тепловых сетей протяженностью 30 километров. Масштабные работы уже начались на трех участках, а в ближайшие две недели ремонтные бригады зайдут на все, запланированные к ремонту в этот год объекты. Причем, завершиться работы, на которые выделена огромная сумма в размере 545 миллионов рублей, должны до начала предстоящего отопительного периода.
В департаменте городского хозяйства администрации Омска уточнили: все дома и социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие учреждения — должны быть готовы к приему тепла до 15 сентября, теплоснабжающие организации — до 1 ноября, полная готовность всего муниципального образования должна быть обеспечена до 20 ноября.