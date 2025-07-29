«Управляющие компании на особом контроле»: в мэрии Омска рассказали о подготовке города к отопительному сезону

«Департаментом городского хозяйства проведена значительная работа с управляющими компаниями. Мы донесли до их руководителей необходимую информацию, и они понимают всю меру своей ответственности перед своими жителями за предстоящий отопительный сезон. Специалисты нашего департамента разработали систему плановых действий и особо выделили те критерии, которые будут учитываться при получении многоквартирным домом паспорта готовности к отопительному сезону. Также нами созданы окружные штабы по всему городу, на которых в еженедельном формате представители управляющих организаций отчитываются о проделанной работе. И если возникает какая-то локальная проблема, то мы ее сразу видим, и она оперативно берется в работу до ее полного решения. Так что, управляющие компании в нашем департаменте находятся на особом контроле», — отметил представитель омской мэрии.