Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 29 июля 2025: Резкая перемена погоды в Молдове — похолодание и грозы; почему ПАС получила от Брюсселя ордер на беспредел в Молдове; спикер парламента Гросу в очередной раз

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 29 июля 2025.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 29 июля 2025:

1. Резкое снижение температуры воздуха, ветер и дожди с градом: Перемена погоды в Молдове до добра не доведёт.

2. Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.

3. Над пропастью во лжи: Лидер ПАС Гросу опять запутался — обещает вступление Молдовы в ЕС в 2028, но сам же в этом сомневается, да и не берут нашу страну в «рай» без Украины.

4. Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем.

5. «Если Санду хочет сидеть в темноте с мумиями — это ее проблема, но история уже записала её в лагерь проигравших»: Греческий политик, которого не пустили в Молдову, дал оценку действиям президента.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти бережно взращивают «холокост по-молдавски»: Но, основанный на фальшивках, формальный «поезд боли» на главной площади Кишинева сегодня никому уже не интересен.

Сквозь призму депортаций бережно взращивается и лелеется ненависть не только ко всему нашему общему советскому прошлому, но и к сегодняшней России [видео] (далее…).

В Кишиневе старушка торгует с асфальта поношенными вещами, которые никто не покупает: «Очень тяжело жить сегодня, умереть надо уже, хватит…».

Лариса Ивановна проработала всю жизнь, а пенсия у нее всего две тысячи леев [видео] (далее…).

Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города.

Народ встретил премьера вениками, предложив выметаться из Тараклии (далее…).