Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 29 июля 2025:
1. Резкое снижение температуры воздуха, ветер и дожди с градом: Перемена погоды в Молдове до добра не доведёт.
2. Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.
3. Над пропастью во лжи: Лидер ПАС Гросу опять запутался — обещает вступление Молдовы в ЕС в 2028, но сам же в этом сомневается, да и не берут нашу страну в «рай» без Украины.
4. Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем.
5. «Если Санду хочет сидеть в темноте с мумиями — это ее проблема, но история уже записала её в лагерь проигравших»: Греческий политик, которого не пустили в Молдову, дал оценку действиям президента.
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