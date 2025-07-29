В выходные в Прикамье пройдет фестиваль «На Хохловских холмах»

В ближайшие выходные, 2 и 3 августа, в Хохловке состоится фестиваль «На Хохловских холмах». В этом году в программе фестиваля акцент сделан на реконструкции ремесел и промыслов, обрядов и традиций, повседневной жизни и значимых событий в крестьянской семье.