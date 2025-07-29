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В выходные в Прикамье пройдет фестиваль «На Хохловских холмах»

В ближайшие выходные, 2 и 3 августа, в Хохловке состоится фестиваль «На Хохловских холмах».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В ближайшие выходные, 2 и 3 августа, в Хохловке состоится фестиваль «На Хохловских холмах». В этом году в программе фестиваля акцент сделан на реконструкции ремесел и промыслов, обрядов и традиций, повседневной жизни и значимых событий в крестьянской семье.

На набережной музея воссоздадут атмосферу работы сользавода. В музейный залив зайдет копия лодки Ермака — исторического струга XVI века, использовавшегося казаками для освоения Сибири.

Гости фестиваля смогут принять участие в ремесленных и музыкальных мастер-классах, присоединиться к свадебным обрядам и обрядам проводов в армию на основе фольклора Южного Урала и Северного Прикамья, побывать в школе крюкового пения, послушать группы «RusTradEns» и «Вербное воскресенье».

Подробная программа фестиваля доступна на сайте Пермского краеведческого музея.