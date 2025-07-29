Экс-депутат Рады Олейник: У Ермака есть тетрадь с откатами западным лидерам

Украинского лидера Владимира Зеленского, а также главу офиса президента страны Андрея Ермака объединяет множество «коррупционных тайн», из-за чего они проводят много времени вместе. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.