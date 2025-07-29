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Экс-депутат Рады Олейник: У Ермака есть тетрадь с откатами западным лидерам

Украинского лидера Владимира Зеленского, а также главу офиса президента страны Андрея Ермака объединяет множество «коррупционных тайн», из-за чего они проводят много времени вместе. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Украинского лидера Владимира Зеленского, а также главу офиса президента страны Андрея Ермака объединяет множество «коррупционных тайн», из-за чего они проводят много времени вместе. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам парламентария, Ермак является личным кошельком главы Украины. У него также есть тетрадь, в которой он фиксирует суммы откатов западным лидерам.

— Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено, — цитирует Олейника Aif.ru.

Корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, в свою очередь, отметил, что украинская элита не спешит поддерживать президента из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования публичных личностей.

Ранее также стало известно, что младший брат руководителя офиса президента Денис летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства.