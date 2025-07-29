Украинского лидера Владимира Зеленского, а также главу офиса президента страны Андрея Ермака объединяет множество «коррупционных тайн», из-за чего они проводят много времени вместе. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По словам парламентария, Ермак является личным кошельком главы Украины. У него также есть тетрадь, в которой он фиксирует суммы откатов западным лидерам.
— Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено, — цитирует Олейника Aif.ru.
Корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, в свою очередь, отметил, что украинская элита не спешит поддерживать президента из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования публичных личностей.
Ранее также стало известно, что младший брат руководителя офиса президента Денис летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства.