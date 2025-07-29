В Сети появилась запись беседы Дениса Ермака перед поездкой за наркотиками

Речь идёт о беседе Дениса Ермака с его помощницей Натальей Кузьменко. На записи можно услышать, как мужчина говорит, что ему и его спутникам требуются билеты в Кабул с одним багажом на троих. При этом на обратную дорогу Ермак попросил заказать багажные места для всех.