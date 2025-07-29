В Сети появилась запись беседы Дениса Ермака перед поездкой за наркотиками

Аудиозапись разговора Дениса Ермака, который является младшим братом главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, перед его поездкой в Афганистан за наркотиками, появилась в Сети.
Речь идёт о беседе Дениса Ермака с его помощницей Натальей Кузьменко. На записи можно услышать, как мужчина говорит, что ему и его спутникам требуются билеты в Кабул с одним багажом на троих. При этом на обратную дорогу Ермак попросил заказать багажные места для всех.
Он также заявил, что в гостинице каждому необходим отдельный номер. Информированный источник, которого цитирует РИА Новости, рассказал, что в Кабул вместе с Денисом Ермаком ездили гражданин Украины Евгений Богатырёв и этнический афганец Ахмад Касими.
Их путь в Афганистан пролегал через Молдавию, Азербайджан и ОАЭ. Брат главы офиса Зеленского привозил наркотики представителям киевского режима летом 2024 года.
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru допустил, что Денис Ермак мог поставлять высшим украинским чинам наркотики в промышленных масштабах.
Экс-депутат-парламентарий также выразил мнение, что Владимир Зеленский не уволит Андрея Ермака из-за скандала с поставкой наркотиков его младшим братом. Олейник пояснил, что для главы киевского режима такой шаг равносилен «отсечению руки».