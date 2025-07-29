В Красноярском крае дети заболевают аскаридозом чаще взрослых

За первые шесть месяцев 2025 года в Красноярском крае зарегистрировано 221 случай аскаридоза, из которых 120 случаев приходятся на детей.
Несмотря на то, что уровень заболеваемости остается ниже среднемноголетних показателей, специалисты подчеркивают повышенную уязвимость подростков.
Наибольшее количество случаев заражения было зафиксировано в Пировском, Бирилюсском, Ужурском, Назаровском и Козульском районах.
Аскаридоз вызывается паразитическими червями — аскаридами, длина которых может достигать 40 сантиметров. Яйца этих паразитов созревают в почве и попадают в организм человека через немытые руки, а также плохо вымытые овощи и фрукты.
В краевом Управлении Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения правил личной гигиены, тщательной мойки продуктов и контроля за санитарными условиями, особенно в летний период.
Ранее рассказывали, что Роспотребнадзор назвал еду, которая забирает силы.