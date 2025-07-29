Четыре случая заболевания гепатитом С выявили в Хабаровске

Четыре положительных результата на вирусный гепатит С выявлены в ходе акции, которую специалисты Центра «Анти-СПИД» совместно с представителями Хабаровского краевого отделения ООО «Российский Красный Крест» провели в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жители и гости краевой столицы смогли не только получить актуальную и полезную информацию о социально значимых инфекционных заболеваниях, путях их передачи, факторах риска и мерах защиты, но и пройти бесплатное анонимное обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С с помощью инновационных отечественных тестов, произведенных резидентами «Сколково».
Желающих анонимно и быстро пройти экспресс-диагностику было очень много, так что очередь не кончалась до самого вечера.
— Три случая из обнаруженных нами уже известны, так что впервые мы выявили один случай, — рассказывает главный врач Центра «Анти-СПИД», главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук Анна Кузнецова. — У нас есть национальный проект предупреждения распространения гепатита С, по которому до 2030 года в стране должен быть существенно снижен уровень заболевания.
Что касается пути передачи гепатита С, все они связаны с кровью, он передается чаще всего в результате манипуляций с нестерильным инструментом, в первую очередь в тату-салонах, маникюрных и педикюрных.
Впрочем, не всегда и медицинская помощь может быть безопасной. Так, на Камчатке недавно произошла серьезная вспышка гепатита С в онкодиспансере. Это было ЧП всероссийского масштаба.
Передача половым путем и от матери ребенку происходит редко.
Гепатит С — инфекция менее заразная, чем, к примеру, гепатит В. Он лечится. Теперь достаточно легко избавиться от вируса, но компенсировать урон, который нанесен печени самим гепатитом С, особенно в сочетании с алкоголем, существенно сложнее. У пациента останется фиброз или цирроз печени.
Как уберечься от опасной инфекции? Советы доктора — включать здравый смысл, жить с осознанным отношением к своему здоровью, быть осмотрительными и осторожными, оценивать риски.
— У человека одна жизнь и одна печень, — говорит Анна Кузнецова. — Она выполняет огромное количество важных для организма функций, так что лучше жить со здоровой печенью.