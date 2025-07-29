Четыре случая заболевания гепатитом С выявили в Хабаровске

— Три случая из обнаруженных нами уже известны, так что впервые мы выявили один случай, — рассказывает главный врач Центра «Анти-СПИД», главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук Анна Кузнецова. — У нас есть национальный проект предупреждения распространения гепатита С, по которому до 2030 года в стране должен быть существенно снижен уровень заболевания.