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Крымский мост сейчас — обстановка к утру вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовались очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 7 утра.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 134 транспортных средства. Ручного досмотра со стороны Керчи ожидают 177 автомобилей», — сказано в сообщении.

По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.