В Польше указали на сокращение территории страны на 68 га за год

В материале уточнили, что сокращения были зафиксированы в 11 воеводствах государства, однако наиболее очевидными они стали в Западно-Поморском и Поморском воеводствах. Кроме того, специалистами GUS был зафиксирован рост городской территории в ущерб сельской местности, а также указали на сокращение за прошедший год численности населения Польши приблизительно на 147,4 тыс. человек. Согласно приведенным материалам исследования, данная тенденция наблюдается в основном в городской местности начиная с 2021 года.