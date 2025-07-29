В Польше указали на сокращение территории страны на 68 га за год

В материале уточнили, что сокращения были зафиксированы в 11 воеводствах государства, однако наиболее очевидными они стали в Западно-Поморском и Поморском воеводствах. Кроме того, специалистами GUS был зафиксирован рост городской территории в ущерб сельской местности, а также указали на сокращение за прошедший год численности населения Польши приблизительно на 147,4 тыс. человек. Согласно приведенным материалам исследования, данная тенденция наблюдается в основном в городской местности начиная с 2021 года.
Таким образом власти Польши решили официально сократить территорию страны, чтобы привести официальные границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. Такие поправки были сделаны на основе данных геодезических исследований, как уточнили в «Газете.Ru».
Телеканал TVP 3 сообщил 21 июня, что у побережья Польши было обнаружено крупнейшее месторождение нефти и газа. В публикации уточнили, что прорубленная в 6 км от морского города Свиноуйсьце в Западно-Поморском воеводстве страны скважина подтвердила наличие 22 млн т сырой нефти и 5 млрд кубометров товарного природного газа.