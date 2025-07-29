Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане осталось 96 ветеранов Великой Отечественной войны

Кроме того, в республике на 1 июля 2025 года проживает 37 626 тружеников тыла.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. В Казахстане проживают 80 932 ветерана, из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Минтруда.

Среди других категорий в ведомстве назвали:

  • 16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,
  • 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств,
  • 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.

«С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячном специальном госпособии из бюджета всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат.

Ветераны Великой Отечественной получают 2025 году — 62 912 тенге ($116), добавили в Минтруда.

Из категорий, приравненных к ним, пособия получают в 2025 году.

  • лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ −29 687 тенге ($55);
  • лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ — 24 339 тенге ($45);
  • участники боевых действий в Афганистане — 24 339 тенге ($45);
  • военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе 18 874 тенге ($35);
  • труженики тыла в годы ВОВ — 8 376 тенге ($15).