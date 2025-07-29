В Казахстане осталось 96 ветеранов Великой Отечественной войны

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. В Казахстане проживают 80 932 ветерана, из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Минтруда.
Среди других категорий в ведомстве назвали:
- 16 630 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,
- 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств,
- 37 626 тружеников тыла в годы ВОВ.
«С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 8,5 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Речь идет о ежемесячном специальном госпособии из бюджета всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат.
Ветераны Великой Отечественной получают 2025 году — 62 912 тенге ($116), добавили в Минтруда.
Из категорий, приравненных к ним, пособия получают в 2025 году.
- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ −29 687 тенге ($55);
- лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ — 24 339 тенге ($45);
- участники боевых действий в Афганистане — 24 339 тенге ($45);
- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе 18 874 тенге ($35);
- труженики тыла в годы ВОВ — 8 376 тенге ($15).