Заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская Белорусский врач объяснила, можно ли одновременно заразиться несколькими типами вирусных гепатитов. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
— К сожалению, такие пациенты у нас есть. Вместе с тем, одновременное инфицирование несколькими типами вирусных гепатитов — крайне редкие случаи, — уточнила специалист.
По словам Глинской, вакцинация против гепатита B может косвенно защитить организм от других типов. Она отметила, что на данный момент в мире разрабатывается вакцина против гепатита С. Вероятно, уже в ближайшей перспективе эффективное средство будет создано.
Врач заметила, что от гепатита С можно вылечиться, а вот гепатит В является пожизненным диагнозом. Глинская напомнила, что заразиться указанными типами гепатитом можно через кровь инфицированного человека. Речь идет про инъекции и другие манипуляции, при проведении которых нарушается целостность кожного покрова и слизистой.
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