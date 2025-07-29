Белорусский врач объяснила, можно ли одновременно заразиться несколькими типами вирусных гепатитов

Врач заметила, что от гепатита С можно вылечиться, а вот гепатит В является пожизненным диагнозом. Глинская напомнила, что заразиться указанными типами гепатитом можно через кровь инфицированного человека. Речь идет про инъекции и другие манипуляции, при проведении которых нарушается целостность кожного покрова и слизистой.