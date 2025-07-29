Лекторий форума «Москва 2030» откроется в Гостином Дворе

«Концепция форума-фестиваля в Гостином Дворе — “Бесконечное развитие с вечными ценностями” — поднимает важную тему, поскольку без точных вечных координат невозможно наше развитие. Во многом такими координатами является наш генетический код. В своих лекциях я хочу показать, что главное — не потерять себя как вид, как особь, homo sapiens, поскольку прогресс очень сильно опережает способность нашего генетического кода меняться», — сообщил Дзидзария.