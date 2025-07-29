Лекторий форума «Москва 2030» откроется в Гостином Дворе

Гостей ожидают открытые лекии и дискуссии об эмоциональном интеллекте, последних достижениях в сфере технологий, заботе о здоровье и многом другом. Лекции можно посетить бесплатно, пройдя предварительную регистрацию.
К примеру, завотделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ, доктор медицинских наук Александр Дзидзария расскажет о программе, которая меняет жизнь людей. В свою очередь, космонавт-испытатель Константин Борисов поделится формулой успеха и тем, как добиваться своих целей.
«Концепция форума-фестиваля в Гостином Дворе — “Бесконечное развитие с вечными ценностями” — поднимает важную тему, поскольку без точных вечных координат невозможно наше развитие. Во многом такими координатами является наш генетический код. В своих лекциях я хочу показать, что главное — не потерять себя как вид, как особь, homo sapiens, поскольку прогресс очень сильно опережает способность нашего генетического кода меняться», — сообщил Дзидзария.
Доктор экономических наук Александр Аузан и доктор филологических наук Евгений Водолазкин порассуждают об устойчивости личности в современном мире, а доктор психологических наук Елена Сергиенко расскажет об эмоциональном интеллекте.
В Москве гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» ждут тысячи мероприятий. В частности, одной из площадок станет новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет). С 14 августа по 14 сентября здесь пройдет фестиваль технологического прогресса «Облачные города».
На форуме-фестивале также откроется карьерная площадка городского правительства «Настроение — Москва». Там для гостей подготовят квизы и квесты о городе. Кроме того, на площадке будут доступны VR-тренажеры.