По поручению Виталия Хоценко выделены средства на ремонт школы, пострадавшей от урагана

По поручению Губернатора Омской области Виталия Хоценко из резервного фонда регионального Правительства выделено более 2,5 миллионов рублей на восстановление кровли Хуторской средней школы в Тюкалинском районе. Здание учебного заведения серьезно пострадало во время недавнего урагана.
Решение о финансировании ремонта было принято на заседании регионального кабинета министров под председательством главы региона. Средства направлены на оперативное восстановление кровли, чтобы обеспечить безопасные условия для обучения.
«Выделили средства на восстановление кровли Хуторской школы в Тюкалинском районе, которую недавно повредил ураган. Поставил задачу главе муниципалитета провести ремонт в кратчайшие сроки, чтобы успеть подготовить школу к новому учебному году», — заявил Губернатор Виталий Хоценко.
Благодаря своевременному решению региональных властей, школа сможет принять учеников в полной готовности к началу занятий. Администрация Тюкалинского района уже приступила к реализации ремонтных работ, чтобы завершить их до начала учебного года.