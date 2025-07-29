В Челябинске за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков

Об этом говорится в обзоре погоды за последние 24 часа, начиная с 8:00 28 июля.
«В большинстве районов прошли дожди, местами — сильные и очень сильные, от 0,5 мм до 43,5 мм. Максимальное количество осадков отметили метеостанции Аргаяша — 43,5 мм, что составляет 54% от месячной нормы, Миасса — 39 мм, это 44%, Челябинска — 39,4 мм или 48% от месячной нормы», — отмечается в комментарии дежурного синоптика.
Ночью и утром в большинстве районов фиксировались туманы. Температура воздуха днем в понедельник была плюс 15−22, минувшей ночью — 9−16 градусов.
Днем во вторник, 29 июля, будет облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — крупный. Утром в отдельных районах образуются туманы. Ветер северной четверти 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с, при грозах — до 25 локально.
Температура воздуха в северной половине плюс 18−23, в южной — 22−27 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня ожидается кратковременный дождь, возможна и гроза, утром местами туман. Ветер северной четверти 3−8 м/с, порывы до 11 м/с, после обеда плюс 21−23.
Ситуация изменится к выходным: антициклон вытеснит ненастный циклон на восток. Начало августа будет благоприятным: температура воздуха начнет повышаться и достигнет климатической нормы, осадки постепенно прекратятся, солнечные дни вернутся.