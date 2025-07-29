В Челябинске за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков

«В большинстве районов прошли дожди, местами — сильные и очень сильные, от 0,5 мм до 43,5 мм. Максимальное количество осадков отметили метеостанции Аргаяша — 43,5 мм, что составляет 54% от месячной нормы, Миасса — 39 мм, это 44%, Челябинска — 39,4 мм или 48% от месячной нормы», — отмечается в комментарии дежурного синоптика.