Приставы не смогли взыскать задолженность с компании блогера Гасанова

В судебных документах указано, что в августе 2024 года компания «Доставка 24» подала на «Банду Фудс» в суд иск о взыскании долга по договору оказания услуг и процентов за год «пользования чужими денежными средствами». В общей сложности сумма спора составляла 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя.