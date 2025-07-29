Приставы не смогли взыскать задолженность с компании блогера Гасанова

Приставы не смогли взыскать задолженность в 680 тысяч рублей с компании ранее заочно арестованного блогера Гусейна Гасанова, передает РИА Новости.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», с 2022 года Гасанов значится учредителем ООО «Банда Фудс», где ему принадлежит доля в размере 40%. На 28 июля компания является действующей, ее основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
В судебных документах указано, что в августе 2024 года компания «Доставка 24» подала на «Банду Фудс» в суд иск о взыскании долга по договору оказания услуг и процентов за год «пользования чужими денежными средствами». В общей сложности сумма спора составляла 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя.
Отмечается, что в октябре 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 680 тысяч рублей. А в середине апреля 2025 года оно было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить данные о наличии принадлежащих ему средств.
Между тем в конце марта 2024 года на компанию Гасанова также подала в суд компания «Артпласт», которая требовала выплату неустойки в 100 тысяч рублей. В конце мая было возбуждено исполнительное производство. К настоящему моменту фирма блогера должна более 103 тысяч рублей.
Напомним, в конце апреля Гасанов был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Ему также заочно было предъявлено обвинение.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер не выплатил более 170 млн рублей налогов, а также с целью придания видимости правомерного пользования деньгами легализовал из них путем финансовых операций более 20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Гасанов может вернуться в Россию. Блогер утверждал, что «все вопросы по налогам» решил в 2024 году.