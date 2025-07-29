Глава российского региона рассказал, зачем «глушат» интернет

Губернатор края Коютков попросил отнестись с ситуацией с пониманием.
В администрации Красноярского края объяснили, в связи с чем глушат интернет. Информацией поделился губернатор края Михаил Коютков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСбой интернета возник сразу в 50 регионах России: где возникли проблемы со связью. Карта.
«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — заявил Коютков. Он попросил отнестись к ситуации с пониманием.
Проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае начались 26 июля. Также сбои затронули ряд других регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Удмуртию и Ленинградскую область. Операторы связи объясняют перебои усилением мер безопасности из-за угроз атак дронов и сетевых угроз, однако сроки восстановления полноценной работы интернета пока не называются.