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Глава российского региона рассказал, зачем «глушат» интернет

В администрации Красноярского края объяснили, в связи с чем глушат интернет. Информацией поделился губернатор края Михаил Коютков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор края Коютков попросил отнестись с ситуацией с пониманием.

В администрации Красноярского края объяснили, в связи с чем глушат интернет. Информацией поделился губернатор края Михаил Коютков.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСбой интернета возник сразу в 50 регионах России: где возникли проблемы со связью. Карта.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — заявил Коютков. Он попросил отнестись к ситуации с пониманием.

Проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае начались 26 июля. Также сбои затронули ряд других регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Удмуртию и Ленинградскую область. Операторы связи объясняют перебои усилением мер безопасности из-за угроз атак дронов и сетевых угроз, однако сроки восстановления полноценной работы интернета пока не называются.