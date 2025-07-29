Движение по Ильинке перекроют 2 августа из-за праздника

В связи с этим в период с 06:00 до 13:00 водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома № 5 на Красной площади. Кроме того, автомобилистам запретят парковать на данной территории автомобили. Это ограничение будет действовать с 00:01 до завершения мероприятий.