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В Прикамье расследуется уголовное дело о краже электроэнергии

В отдел полиции в Чернушке поступило сообщение о незаконном расходе энергоресурсов в одном из населенных пунктов муниципального округа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В отдел полиции в Чернушке поступило сообщение о незаконном расходе энергоресурсов в одном из населенных пунктов муниципального округа. На место происшествия выехали полицейские.

Установлено, что в мае работники ресурсоснабжающего предприятия выявили случай неучтенного подключения местным жителем кабеля к распределительным сетям для электроснабжения своего участка. Правоохранители выяснили личность предполагаемого виновника. Это ранее не судимый местный житель 1974 года рождения.

Мужчина объяснил, что в мае прошлого года он самовольно подключился к электросетям на своей даче и затем пользовался электроприборами в доме, но плату за потребление электроэнергии не вносил. Своими действиями фигурант причинил ресурсоснабжающей организации ущерб более чем на 2,2 млн рублей.

Прикамец дал признательные показания и рассказал, что все это время пользовался промышленными отопительными приборами для просушки дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.