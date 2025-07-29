В Прикамье расследуется уголовное дело о краже электроэнергии

Мужчина объяснил, что в мае прошлого года он самовольно подключился к электросетям на своей даче и затем пользовался электроприборами в доме, но плату за потребление электроэнергии не вносил. Своими действиями фигурант причинил ресурсоснабжающей организации ущерб более чем на 2,2 млн рублей.