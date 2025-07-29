Плесень и бактерии нашли в партии пельменей от приморского производителя

Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» нашел нарушения в партии пельменей из свинины местного производителя. Эксперты проверили продукцию на 17 показателей качества и безопасности.
В пробе пельменей обнаружили превышение в 1,5 раза по общей бактериальной обсемененности и плесневые грибы, которые оказалось более чем в три раза больше допустимого значения. Это могло быть вызвано как нарушениями при изготовлении или хранении продукции, так и при использовании небезопасного сырья, например муки.
«Результат не позволяет оформить декларацию на серийный выпуск продукции. Производителю необходимо наладить более строгий контроль за всеми этапами производства, транспортировки и хранения продукции. С начала 2025 года специалистами Приморского филиала проведено 1 237 исследований 95 образцов продукции, заявленной для последующего декларирования. При этом получено 3 положительных результата. Нарушения нормативных показателей установлены в сметане, твороге и пельменях», — добавили в ведомстве.