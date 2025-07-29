Плесень и бактерии нашли в партии пельменей от приморского производителя

В пробе пельменей обнаружили превышение в 1,5 раза по общей бактериальной обсемененности и плесневые грибы, которые оказалось более чем в три раза больше допустимого значения. Это могло быть вызвано как нарушениями при изготовлении или хранении продукции, так и при использовании небезопасного сырья, например муки.