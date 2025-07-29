В Хабаровске стартовал ремонт улицы Строительной

Как напомнили в мэрии, в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали другую часть этой улицы — от Нагорной до Менделеева. Дополнительно в этом году в Индустриальном районе восстановят дорожное покрытие внутриквартальных проездов — от переулка Инского до улицы Кубяка и от дома № 8 на улице Королёва до детского сада № 159. Также будет благоустроен участок вдоль сквера между улицами Уральской и Аксенова — там уложат асфальт и построят тротуар.