В Хабаровске стартовал ремонт улицы Строительной

В Хабаровске начался ремонт участка улицы Строительной от Менделеева до Краснореченской. Работы планируют завершить до 30 августа, а их финансирование идет за счёт городского бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как напомнили в мэрии, в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали другую часть этой улицы — от Нагорной до Менделеева. Дополнительно в этом году в Индустриальном районе восстановят дорожное покрытие внутриквартальных проездов — от переулка Инского до улицы Кубяка и от дома № 8 на улице Королёва до детского сада № 159. Также будет благоустроен участок вдоль сквера между улицами Уральской и Аксенова — там уложат асфальт и построят тротуар.
В центре внимания городских властей сейчас не только реконструкция дорог, но и благоустройство прилегающих к ним территорий. Так, на улице Солженицына установят уличное освещение, а на переулке Молдавском отремонтируют тротуар и поставят ограждение. Новый тротуар появится и на переулке Дзержинского — от улицы Гамарника до школы № 10, а также на улице Юности от дома № 11 до дома № 15.
«Самые масштабные работы ведутся на улице Выставочной. Она соединит Краснореченскую с улицей Морозова и обеспечит прямой проезд, в том числе к новой детской поликлинике», — отметила председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.