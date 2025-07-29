Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

На аудиозаписи можно услышать разговор Дениса Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Ермак просить оформить ему и его спутникам билеты в Кабул с одним багажом на троих. На обратный путь он попросил купить билеты с багажом для всех. Помимо этого, Денис Ермак попросил забронировать отдельные номера в отеле для каждого из участников поездки.