В Госдуме хотят маркировать вейпы как сигареты: подробности

Депутат Госдумы Артем Метелев обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с инициативой ужесточить требования к маркировке никотинсодержащей продукции. В письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, парламентарий предложил распространить на вейпы и жидкости для них правила оформления упаковок, аналогичные действующим для табачных изделий.
Метелев указал, что согласно" 3935–2000", пачки сигарет обязаны содержать крупные предупреждения о вреде курения, занимающие до 50% площади упаковки. При этом для электронных систем доставки никотина подобные требования в ГОСТ Р 58109−2018 отсутствуют.
Парламентарий предложил внести изменения в технические условия для никотинсодержащих жидкостей, обязав производителей размещать на упаковках заметные предупреждения о вреде продукции. Особое внимание в письме уделено маркетинговым стратегиям производителей, использующих изображения фруктов и сладостей, которые, по мнению депутата, создают у подростков ложное впечатление о безопасности продукции.
Тем временем доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой, предусматривающий борьбу с алкоголем в России. Он предложил ввести целый комплекс мер.