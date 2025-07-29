В Госдуме хотят маркировать вейпы как сигареты: подробности

Депутат Госдумы Артем Метелев обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с инициативой ужесточить требования к маркировке никотинсодержащей продукции. В письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, парламентарий предложил распространить на вейпы и жидкости для них правила оформления упаковок, аналогичные действующим для табачных изделий.