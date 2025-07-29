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Мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» выпустят в Беларуси

Минский хладокомбинат № 2 сказал про выпуск мороженого со вкусом конфет «Столичные».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» выпустят в Беларуси. Подробности передает агентство «Минск-Новости».

В сюжете отметили, что Минский хладокомбинат № 2, отмечающий свое 75-летие, намерен выпустить новое мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные». По словам генерального директора Дмитрия Бонохова, предприятие планирует выпускать новые виды мороженого — сорбет.

Ранее белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника.

Тем временем певица Ядвига Поплавская призналась, какая интрига была в золотом составе «Верасов»: «Мужчина — женщина».

А еще Белгидромет предупредил о дождях в Беларуси 29 июля: «Грозы с ливнями и до +32».