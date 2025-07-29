Мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» выпустят в Беларуси. Подробности передает агентство «Минск-Новости».
В сюжете отметили, что Минский хладокомбинат № 2, отмечающий свое 75-летие, намерен выпустить новое мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные». По словам генерального директора Дмитрия Бонохова, предприятие планирует выпускать новые виды мороженого — сорбет.
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