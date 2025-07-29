22 БПЛА сбили в ночь на вторник в Ростовской области

В ночь на вторник, 29 июля, в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за этот промежуток времени было уничтожено 74 беспилотника. Из них 43 сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один дрон уничтожили над Ленинградской областью.
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